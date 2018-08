Gigantische stroomstoring ontregelt Midden-Brabant: 100.000 huishoudens zonder stroom, treinen vallen uit

insectenserie Insecten vormen een probleem, en niet alleen aan de terrasta­fel

21 augustus DEN BOSCH - De vraag leek zo simpel: de grote afname van insecten, hoe erg is dat eigenlijk? Zes weken later blijkt dat ook boswachters, boeren, ecologen en entomologen hét antwoord niet hebben. ,,We kennen de gevolgen niet, dus laten we voorzichtig zijn."