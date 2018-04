Giga-ganzen-explosie plaagt boer én jager

PREMIUMDe gans verovert Nederland in marstempo. Boeren spreken van een plaag. Jagers klagen zelfs dat er niet tegen te schieten valt. En er zijn dierenliefhebbers die vinden dat we die gans gewoon met rust moeten laten. Lastig verhaal.

Twee miljoen

De voorbije winter waren er meer dan twee miljoen. Grauwe ganzen vooral. Een deel nam inmiddels de vlucht naar andere oorden, de rest is gebleven en zit op eieren. Of heeft al jonge pulletjes. ,,En daar schieten we echt niet op, mijn geweer blijft nog tot de zomer in de kast", bezweert jager Jan Luijendijk.

Hij weet nu al dat radeloze boeren in de Hoeksche Waard straks gaan bellen. Drie, vier keer in de week, middenin de nacht, omdat ganzen hun weilanden kaal grazen, met duizenden aan tarwe of bieten plukken. ,,En dan is jagen niet leuk meer, dan begint het op werk te lijken."

Volledig scherm Op grauwe ganzen mag alleen met ontheffing van de provincie geschoten worden als er sprake is van schade of overlast of als de beschermde dieren gevaar veroorzaken. © Anoeska van Slegtenhorst EENMALIG GEBRUIK

'Rampzalig'

Aan de rand van de Biesbosch, in de Noordwaard, boert Aart-Jan Kant. De Werkendammer heeft het 'he-le-maal ge-had' met ganzen. ,,We zitten er dagen achteraan om ze weg te krijgen, maar het lijkt of ze steeds tammer worden. Ze blijven terugkomen. Hopeloos. Op een nacht vreten ze zo vijf, zes hectare jonge tarwe van mijn land. We moeten wel laten schieten, want natuurlijke vijanden hebben ze hier niet."

Zijn collega Ans Roubos noemt de situatie 'rampzalig. ,,Nu zitten ze in de vrije natuur te broeden, straks wandelen ze met hun jongen over de dijk en komen ze bij ons jong gras eten of eind juni de gerst die in de aar zit. Dan is een veld in een mum van tijd zo glad als een gazon. En met een hoop administratieve rompslomp krijg je wellicht een beperkt deel van de schade terug."

Schade

Boeren die ondanks de hulp van jagers schade lijden, komen in aanmerking voor vergoeding. Dat is inmiddels landelijk opgelopen tot een slordige 22 miljoen euro per jaar, maar de werkelijke schade ligt volgens ingewijden rond de 70 miljoen euro. Voornamelijk door vraatzuchtige grauwe ganzen. Daar mocht sinds begin deze eeuw tien jaar lang niet op geschoten worden en daardoor liepen de aantallen gigantisch uit de klauwen.

Jacht

Tegenwoordig mag afgeschoten worden als ganzen aantoonbaar ellende veroorzaken. Bij de boeren dus, of op vliegvelden. Als ze complete sportterreinen onder schijten of recreatiegebieden vervuilen. Als ze een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Provincies kunnen ontheffing verlenen, maar dat pikken bijvoorbeeld de stichtingen Faunabescherming en de Partij voor de Dieren niet. In Brabant, waar het gegak niet van de lucht is, heeft dat inmiddels geleid tot een rechtszaak en Statenvragen omdat de provincie akkoord is met het afschieten van 10.000 grauwe ganzen. Dit jaar.

'Zinloos'

,,Pure onkunde en eigenbelang", briest Harm Niesen van Faunabescherming. ,,Deze jacht is zinloos en illegaal. Aspirine tegen kanker. De provincie Brabant overtreedt de wet door te laten schieten op beschermde dieren. Is bang voor de lobby van de boeren. Terwijl ze niet kunnen aantonen dat afschot succes heeft. Erger nog: het worden er alleen maar meer. Bestrijding vergroot de overlevingskans van ganzen die niet zijn geschoten."

Niesen heeft een paar punten. In Brabant, maar ook in heel Nederland, komen er alleen maar ganzen bij. Stijgt hun populatie met vijf procent per jaar, ondanks het feit dat er meer dan honderdduizend per jaar worden afgeschoten. En er zijn andere manieren om Guus elders zijn geluk te laten beproeven. ,,In Friesland mogen jongeren ze met quads verjagen. Misschien moeten boeren hun tafels niet zo goed dekken. Ze nodigen ganzen gewoon uit met hun snel groeiende grassen en gewassen."

Accepteren

Nee, Faunabescherming wordt geen vriendjes met agrariërs, beseft Niesen. ,,Boeren moeten zich met zijn allen niet zo druk maken. Gewoon accepteren dat die ganzen er zijn. Je kunt er niks tegen doen. Een vos kan honderdduizend eieren per dag vreten: die gans legt gewoon steeds eieren. Als je ze verjaagt, zijn ze elders weer tot last." Volgens Faunabeheer is geduld de enige oplossing. ,,Het worden er zoveel dat je overbevolking krijgt. Bacteriën, schimmels, ziektes. Dat dunt vanzelf weer uit."

Volledig scherm Geef ze gras en gewas naast water en ze komen. Massaal. Vooral langs Hollandsch Diep en Haringvliet en in de Biesbosch zijn enorme populaties beschermde grauwe ganzen, brandganzen kolganzen, rietganzen en rotganzen. © John Lazaroms

Explosief

Maar dat geduld heeft een boer niet. Bovendien geeft die theorie geen garantie. Dus adviseert de Faunabeheereenheid Noord-Brabant de provincie om te blijven schieten, vooral rondom de grote wateren, zoals Hollandsch Diep, Biesbosch en Haringvliet. Daar waar ganzen in beschermde natuurgebieden uitbuiken van wat ze op het platteland hebben opgedoken. Als in Brabant niet via afschot gereduceerd wordt, zo staat in het officiële advies, neemt het aantal ganzen met 22 procent per jaar explosief toe.

Voorzitter Chris Segeren van Wildbeheereenheid De Biesbosch schat dat het er alleen daar al zo'n 130.000 waren, de voorbije winter. ,,Op beschermde soorten mag je hier in de winter sowieso niet schieten, maar als je later in het jaar wel ontheffing krijgt, is het gewoon niet bij te houden. Nederland is geen wilde natuur die dit soort problemen zelf oplost. Het is één groot park dat beheerd moet worden."

Drones

Er zijn dagen dat een jager er tientallen schiet. Tot afschuw van 'saboteurs' zoals ze in hun kringen wel worden genoemd, mensen die met lawaai en inmiddels ook al drones hun geliefde ganzen proberen te redden. ,,Maar die snappen het niet", zegt jager Jan Luijendijk. ,,Ze maken ons uit voor alles wat lelijk is, maar wij zijn slechts uitvoerder van provinciaal beleid. Natuurlijk vinden wij jagen mooi, jagen wij graag. Maar hier hebben wij niet om gevraagd. Ganzen kosten ons geld. Want je kunt niet alles opeten en zelfs de poelier geeft er niet meer dan een kwartje voor. Die poelier zit vijftig kilometer verderop. Daar haal ik mijn benzinekosten niet eens uit."

Weidevogel

Iedereen moet gewoon van die ganzen afblijven, vindt de Brabantse Partij voor de Dieren bij monde van het Hoogerheidese statenlid Paranka Surminski. Bejagen is wat haar betreft uit den boze en van opjagen worden mens én dier ook niet beter. ,,Boeren krijgen wat ze verdienen met hun intensieve teelt: de gans als weidevogel. Maar ik heb in mijn omgeving gezien hoe het óók kan. Daar werd natte natuur aangelegd die wel heel aantrekkelijk was voor ganzen. Maar toen er een rij wilgenbomen werd geplant en ze geen vrij uitzicht meer hadden op eventuele roofdieren, bleven ze weg."

Volledig scherm Ganzen zijn de nieuwe weidevogels in gebieden waar de kievit en de tureluur bijna zijn verdwenen en boeren voor tientallen miljoenen euro's per jaar schade ondervinden. © Harm Niesen

Polderen

Het lijkt erop dat Faunabescherming en de Partij voor de Dieren het moeten afleggen tegen de wens van boer en tuinder om ganzen met alle mogelijke middelen van hun land te krijgen. Toch is het lang niet zeker dat rechters ontheffing voor de jacht blijven verlenen. Terwijl een alternatief als het bijeendrijven als ganzen in de rui om ze vervolgens te vergassen erg gevoelig ligt omdat de watervogels vanwege hun goede longen minutenlang lijden voordat ze de dood vinden.

Boerenorganisaties en Jagersvereniging bepleiten een pakket maatregelen waarin de jacht ook in de winter wordt toegestaan en natuurgebieden worden open gesteld om eieren te kunnen schudden en prikken. Ook vinden zij dat er minder formaliteiten nodig zouden moeten zijn om op hun manier in te grijpen.

Volledig scherm © Rowin Ubink

Volledig scherm © ©Rein Geleijnse Fotografie