Gifgehaktballen gevonden, fotograferende bestuurders op de bon en paard gestolen

West-Brabantse boeren halen de oogst met plezier van het land

10:30 De vrees dat de enorme neerslag in september belangrijke landbouwgewassen in West-Brabant en Tholen de das heeft omgedaan, is niet bewaarheid. Integendeel: agrariërs halen de meeste oogsten nu fluitend van het land. Sommige opbrengsten zijn veel groter, waaronder die van maïs en suikerbieten.