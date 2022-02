Ggz wil in OMT: ‘Geestelijke gezondheid staat te zwaar onder druk’

Politie las mee met telefoons, kleren onder groene stof: 5 jaar cel vader en zoon voor drugsfa­briek

DEN BOSCH - Hun advocaten hekelden de werkwijze van de politie, maar de rechtbank bleek daar dinsdag niet in mee te gaan. Een 53-jarige man uit Vlijmen en zijn 22-jarige zoon moeten vijf jaar de cel in voor het maken van synthetische drugs in een drugslab in Nistelrode.

