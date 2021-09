GGD's: Brabanders zijn veel te zwaar, cijfers zijn reden tot zorg

In memoriam Jan Jetten, PvdA’er die Leefbaar­voor­zit­ter werd, overleden

7 september HEESWIJK-DINTHER - Hij was sociaal democraat in hart en nieren, 34 jaar lid van de PvdA, koos voor een grote klus bij zijn FNV in plaats van het pluche in de Tweede Kamer, maar werd uiteindelijk voorzitter van Leefbaar Nederland. Jan Jetten overleed vorige week in zijn woonplaats Heeswijk-Dinther. Hij werd 74 jaar.