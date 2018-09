GGD Brabant zet mensen voor meningokokkenprik op wachtlijst

Quote Een forse toename als je kijkt naar voorgaande jaren, maar de aantallen zijn absoluut niet alarmerend Marchel Ratering Ruim honderddertig mensen staan er sinds gisteren bij de GGD Hart voor Brabant en West Brabant op de wachtlijst. En dat aantal loopt snel op. Iedereen wil NU een Meningokokkenvaccinatie. Ze willen niet wachten tot het vaccinatieprogramma van het RIVM start voor 14 tot 18 jarigen. Of ze vallen buiten die risicogroep en willen uit voorzorg ingeënt worden.

Hele families wandelen bij het vaccinatiecentrum in Den Bosch binnen ziet directeur Marchel Ratering . ,,Opa, oma, de ouders en de kinderen. Allemaal willen ze een vaccin. Echt onzin", roept hij. ,,Het is een zeer ernstige ziekte waarin we inderdaad een lichte toename zien. Een forse toename als je kijkt naar voorgaande jaren, maar de aantallen zijn absoluut niet alarmerend. Appen in de auto is toch echt nog veel dodelijker dan de meningokokken."

Wel te koop, niet te krijgen

Het vaccin is te koop (bij de GGD betaalt je 79,50 euro), maar er is niet genoeg. Leverancier Brocacef krijgt maandag wel weer binnen. Maar of het voldoende is? ,,Wij zijn afhankelijk van de producent", legt Kim Assink uit.

En dat is Pfizer (een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld). Voor het grote vaccinatieprogramma van de RIVM kan Pfizer gewoon leveren. Maar de extra aanvragen van nu beginnen problematisch te worden. ,,Het maken van dit vaccin duurt ruim een jaar", vertelt woordvoerder Jan Willem de Heer. Dus zoeken ze naar voorraden in het buitenland. Pfizer vond zo nog 25 duizend extra vaccins, maar daarna lijkt het voorlopig even op te zijn.