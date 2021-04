Gezond eten? Túúrlijk! Alleen jammer dat die alcohol het dan weer verpest

Gezondheid dit, gezondheid dat, gepingpong over heilzame voeding; moeten we wel of niet biologisch eten, vlees of vegetarisch, is zwarte rijst voedzamer of is witte rijst ook goed? Of toch maar liever quinoa? Steeds meer mensen zijn er mee bezig, met gezond eten, gezond leven. Wat nog te vaak buiten beschouwing blijft is de alcohol. Die slokjes witte wijn tijdens het koken, een glas rode bij het diner en vooruit, ook nog maar dat likeurtje bij de koffie. Gewoon omdat het lekker is, omdat we vinden dat het er bij hoort.