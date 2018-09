Gezocht: starters op de huizenmarkt en eigenaren van onverkoopbare woningen

Dubieuze slotenma­ker stort Bossche (88) in ellende: 'Het kostte me mijn vertrouwen én maandinko­men'

3 september DEN BOSCH - Ze durfde niet eens de politie te bellen. Zó erg schaamde de 88-jarige Riet* uit Den Bosch zich nadat een slotenmaker haar 850 euro afhandig maakte. Zonder blikken of blozen. Nu, precies een week later, is ze vastberaden anderen te waarschuwen. De politie spreekt van een trieste zaak en stelt dat de slotenmaker inderdaad een oplichter is.