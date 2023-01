Gezocht: lid voor de Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk

Deze adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over alle voorzieningen op het gebied van het sociaal domein, zoals jeugdhulp, Wmo en onderwijs. De ASD heeft nu 8 leden en kan maximaal uit 9 leden bestaan. De adviesraad vergadert een keer per maand.

Het nieuwe lid moet inwoner zijn van de gemeente Bergeijk en interesse hebben in het meedenken over sociale vraagstukken. De kandidaat moet zelf ervaring hebben of van dichtbij in zijn/haar omgeving ervaring hebben met het sociaal domein. Ook moet hij /zij bereid zijn om ten minste 6 uur per maand aan dit werk te besteden. Daar staat een vrijwilligersvergoeding van 500 euro per jaar tegenover.