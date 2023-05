Gezocht: kermisliefdes uit Helmond

Column Henk Mees | Vrat de afkeer van Qatar Sanne van Dijke op bij het WK judo?

Ruim 25 jaar was Henk Mees sportverslaggever namens het Brabants Dagblad. Eens per week laat hij nog zijn licht schijnen op de sportwereld. Deze week over Judoka Sanne van Dijke, die zich alles behalve senang voelde in het omstreden Qatar.