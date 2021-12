Gezocht: borrelaar die Brabantse belangen behartigt in Den Haag

Nieuwsover­zicht | Grote brand bij Picnic - Flatbewo­ners vrezen voor terugkeer van agressieve buurman

Een grote brand verwoestte het pand van Picnic in Roosendaal. Flatbewoners in Tilburg zijn bang als hun agressieve buurman binnenkort weer terugkeert. En boomertje Joy is dood gevonden na wekenlang zoeken. Het hondje was weggevlucht na vuurwerk geknal. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van 28 december.

28 december