Gezin van Brabantse hard getroffen door vulkaan Etna: ‘Je kan niet geloven dat je nog leeft, als je die verwoesting ziet’

GASTOPINIE Afvalloos leven, uw duurzame voornemen?

3 januari Zero Waste, wat is dat nou precies? Wist u dat het heel goed mogelijk is om zónder afval door het leven te gaan? Geen gezeul met plastic verpakkingen, geen kliko's op straat zetten, geen getwijfel over wat er in welke afvalbak moet. In een wereld waarin het lijkt of er steeds meer verpakt is, met name in plastic, lijkt dat haast onmogelijk. Toch zijn er in Nederland duizenden mensen die leven volgens het Zero Waste-principe. Zonder afval dus.