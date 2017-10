Gewonden bij brand Roosendaal, boetes geïnd en busje rijdt van de A16

- In een woning aan de Raadhuisstraat in Roosendaal heeft woensdagochtend vroeg brand gewoed. De woning bevindt zich boven Grieks restaurant Irodion in het centrum van Roosendaal. Lees meer: Brand in centrum Roosendaal, een persoon naar ziekenhuis

- De politie heeft woensdagavond beelden vrijgegeven waarop twee relschoppers herkenbaar te zien zijn. Het duo wordt gezocht omdat ze zich misdragen hebben na de voetbalwedstrijd NAC - NEC die donderdag 25 mei werd gespeeld in Breda . Lees meer: Politie geeft herkenbare beelden van NEC-relschoppers na duel in Breda vrij

- De politie heeft dinsdag op verschillende adressen openstaande boetes geïnd. In totaal leverde dat 7.725 euro op. Lees meer: Politie int dik 7.000 euro aan boetes in Roosendaal

- Op knooppunt Galder is woensdagmiddag op de A58 in de richting van Tilburg naar Breda een bestelbusje van het talud afgereden. Lees meer: Bestelbusje eindigt tussen de bomen langs A16 bij knooppunt Galder

- In een woning aan de Kleine Doornbos in Breda heeft de politie dinsdagmiddag een hennepkwekerij gevonden. Daarbij is een persoon aangehouden. Lees meer: Hennepkwekerij in woning Kleine Doornbos in Breda aangetroffen