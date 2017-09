Gewonde en aanhouding na ongeval; auto's achtervolgden elkaar

Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt op de Harendonkweg in Den Bosch nadat een andere bestuurder op hem inreed. De bestuurder zou op de vlucht zijn geslagen voor een ander voertuig dat hem achtervolgde, wat leidde tot het ongeluk.

De bestuurder van de auto waarop is ingereden is gewond geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen werd de gevluchte automobilist na de aanrijding bekogeld met stenen, waarop de bestuurder opnieuw probeerde te vluchten.

De auto van de gevluchte bestuurder werd even later aangetroffen op de Rozenelf. De bestuurder is door de politie voor verder onderzoek aangehouden.