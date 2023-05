Gewonde bij botsing met twee auto's in Helvoirt

Internatio­naal toernooi in Den Bosch met jeugdige (top)sporters van de toekomst ‘smaakt naar meer’

Ruim 750 jonge (top)sporters namen deel aan de eerste editie van het Den Bosch International Tournament. Er werd in Den Bosch tijdens het pinksterweekend niet alleen drie dagen muziek gespeeld, maar ook flink tegen een bal getrapt, met een hockeystick geslagen of de bal in een netje gedeponeerd.