Gevonden lichaam in bosperceel is van vermiste Silvana

Eerste WK sinds de kansspel­markt vorig jaar is gelegali­seerd: zijn online gokkers nu beter beschermd?

ROOSENDAAL - Met het WK op komst zetten Nederlanders weer volop in op hun favoriete club of speler in verschillende WK-pools. Verslavingsdeskundigen waarschuwen voor de gevolgen van gokken bij met name jongeren, maar volgens de gokbranche zijn online gokkers sinds de opening van de markt juist beter beschermd.

22 november