Gevonden bij het Osse kampje van Martien R.: geld, drugs en acht kalasjnikovs in verborgen ruimte

Van het land Stadsprijs

12:30 BERGEN OP ZOOM - Afgelopen vrijdag was een heel andere dag dan we gewend zijn. Hoewel we ’s ochtends nog gewoon in onze oude kleren op het bedrijf rondliepen, begon de middag met een bezoek aan de kapper om mijn haar op te steken. Toen Caroline en ik vervolgens allebei een galajurk aantrokken en make-up hadden opgedaan, was de metamorfose compleet. Caroline en ik mochten namens FrankenFruit naar het GoBoZ ondernemersgala. Voor de andere familieleden was de overgang van een heel jaar in ‘tuinkleren’, zoals wij dat noemen, naar galakleding iets te groot.