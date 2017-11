'Gevaarlijke' slimme energiemeters van Enexis worden sneller vervangen

Het bedrijf wilde de bewuste meters aanvankelijk voor 2019 vervangen, maar heeft de deadline naar voren gehaald. Uiterlijk 31 maart moeten de meters die niet aan de eisen voldoen zijn vervangen.

Tv-programma Kassa bracht eerder al aan het licht dat landelijk tienduizenden meters zijn geplaatst met een te kort schroefdraad. Volgens experts in het programma sluit de meter daardoor niet goed genoeg aan op de gasleidingen in huis. En dat is gevaarlijk, stellen zij. Ze moeten zo snel mogelijk worden vervangen, stelden de deskundigen in het programma.

De netwerkbeheerders zijn het daar niet mee eens. Zij stellen dat de meters wel degelijk veilig zijn, mits ze normaal worden gebruikt. Een stofzuigerslang erop laten vallen moet gewoon kunnen, zei een woordvoerder van Enexis eerder. Toch kiezen veel beheerders ervoor om de meters te vervangen. Voor Enexis gaat het landelijk om 10.000 meters, waarvan 3.847 in Brabant.

Na 'suggestieve berichtgeving'

De meters moeten uiterlijk 31 maart zijn vervangen. 'De netbeheerders zien dat de consument niets opschiet met de suggestieve berichtgeving en dat dit onnodig onrust bij een deel van onze klanten bezorgt', schrijft Enexis op haar website. 'In dat verband is besloten om de eerder aangekondigde omwisseling van gasmeters versneld uit te voeren.''

Volgens een woordvoerder van Enexis worden de meters niet sneller vervangen naar aanleiding van de Kassa-uitzendingen, maar is het logistiek gewoon mogelijk om sneller te werken. ,,We moesten eerst goed kijken wat mogelijk is. Nu blijkt dat we de meters eerder kunnen vervangen, doen we dat.'' Wie een gasmeter in huis heeft die opnieuw moet worden vervangen, krijgt daarover voor het einde van dit jaar bericht.

Niet meer meters

Overigens had Enexis tot voor kort op de website staan dat alleen gasmeters die geplaatst zijn tussen juni en november 2016 niet aan de richtlijnen voldoen. Inmiddels is dat aangepast. 'Het betreft een aantal gasmeters van het merk Landis +Gyr die geplaatst zijn in de periode 2016/2017', staat er nu. Maar dat betekent volgens een woordvoerder niet dat meer gasmeters zijn die niet aan de richtlijnen voldoen. ,,We zijn gestopt met plaatsen van deze meters toen het probleem na oktober 2016 werd geconstateerd. Maar in onze magazijnen waren de meters daarna nog beschikbaar. Of er een tussendoor is geslipt is, is niet bekend.''

Enexis gaat er volgens de woordvoerder van uit dat één, tot maximaal twee procent van de meters die na november 2016 zijn geplaatst een te kort schroefdraad hebben.