Gevaarlijke rotonde waar 17-jarige Jesse omkwam, aangepast: ‘Ik vraag me af of het nu wél veilig is’

Pieter trad met babyvoe­ding in de voetsporen van zijn vader: ‘Na de brand was het schrikken hoor’

Veel families uit Land van Cuijk verdien(d)en hun brood bij Nutricia. Ook Pieter Lange uit Vianen trad in de voetsporen van zijn vader. Ze werkten zelfs even samen in de oude fabriek in Cuijk, die binnenkort wordt gesloopt.