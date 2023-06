Gestreken handdoek aan de lijn? Dat is wel bijzonder

Benieuwd naar het poortwach­ters­huis­je op Wilhelmina­plein? Kijk naar de stenen verhoging

DEN BOSCH - Volop in de zon is het eerste gedeelte van de herinrichting van het Wilhelminaplein (voorheen beter bekend als het Heetmanplein) vrijwel voltooid. Het grote gazon met zonnewijzer dat er ooit was is al een poosje geleden grotendeels verdwenen. Wat gebeurt er nu?