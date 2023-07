Gestrand met kapotte ruiten na hagel in Italië: Remco uit regelt Brabantse glaszetter

Stroomver­bruik Tilburgse Kermis staat gelijk aan 39 jaar elektrici­teit voor een gemiddeld huishouden

TILBURG - 109.654 kilowattuur aan stroom ging er doorheen in 2022. Als het gaat over elektriciteit op de Tilburgse kermis heb je het over grote getallen. Hoe krijg je overal stroom? En wat zijn de energieslurpers? Een rondje met Duncan Keur van Homan.