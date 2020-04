Gestaag minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, ‘maar het is nog flink aanpoten voor ons personeel’

Hij is woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Brabant. ,,Het is nog steeds erg druk op de ic's. Maar de social distance maatregelen werpen zijn vruchten af. Dat is hoopgevend.”

Het aantal nieuwe opnames nam na eerste paasdag enkele dagen toe, maar de afgelopen 24 uur was dat aantal weer licht gedaald. Volgens Jonker gaat het vermoedelijk om het weekendeffect dat iedere week in enige mate terugkeert. Mensen komen pas na het weekend, deze keer een langer paasweekend, in het ziekenhuis.

Het RIVM meldt donderdag de afgelopen 24 uur 181 mensen zijn overleden aan het coronavirus in Nederland. Het aantal coronadoden staat hiermee op 3315. Verder kwamen er 182 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). In Nederland zijn nu 29.214 mensen positief getest op het coronavirus. Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen.

Nieuwe opnames

Overplaatsingen

,,We hopen dat de trend doorzet, maar op de ic zitten we nog steeds boven de normale capaciteit", aldus Jonker. ,,Tegelijkertijd zijn we aan het kijken hoe we de gewone zorg kunnen opstarten. We zijn nu aan het uitpuzzelen hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen.” Belangrijk hierbij is dat er bijvoorbeeld ruimte op ic's beschikbaar is voor niet-coronapatiënten.