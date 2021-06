Geslaagd voor het eindexamen? Stuur je foto in

UPDATE Cocaïne in uitgeholde boomstam­men? ‘Slim’, zei Martien R. Toch ging het mis

7 juni DEN BOSCH/OSS - De corrupte contacten die Martien R. had in de haven van Antwerpen, zouden in totaal 1,5 miljoen euro kunnen verdienen met het veiligstellen van de 1561 kilo cocaïne die in uitgeholde boomstammen verstopt zat. Het Openbaar Ministerie maakte dat op uit de afgeluisterde gesprekken in de ‘vergaderschuur’ van de familie R. bij het woonwagenkampje in Oss.