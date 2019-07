Gescheiden stel uit Helmond ruziet bij rechter over inenten dochter (2)

HELMOND - Een vrouw uit Helmond is al bijna een jaar verwikkeld in een rechtszaak met haar ex. De twee kunnen het niet eens worden over het vaccineren van hun dochtertje van dik twee jaar oud.

De vader stapte een jaar geleden naar de rechter omdat hij wilde dat het kindje wordt ingeënt. Dat ging zover dat beiden allerlei artsen raadpleegden en er zelfs dwangsommen werden geëist. De rechtbank stelde de vader in augustus 2018 al in het gelijk, maar desondanks heeft het meisje nog altijd geen prik gehad. De moeder, afkomstig uit Helmond, weigert elke medewerking.

De laatste jaren is er landelijk veel ophef over het groeiende aantal baby’s dat geen inenting krijgt tegen ziekten als difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP), hepatitis b en hib-ziekten. Steeds meer ouders zijn kritisch over de mogelijke schade of bijwerkingen van deze prikken. Vorig jaar kreeg daardoor minder dan 94 procent van de 1-jarigen de DKTP-prik. Daardoor komt ook de groepsimmuniteit – bij een vaccinatiegraad van minimaal 95 procent beschermen we elkaar tegen ziektes – in gevaar.

In belang van kind

Dat is ook waar de rechtbank in eerste instantie naar verwijst. Veel ouders mogen dan de noodzakelijkheid van het vaccineren in twijfel trekken, volgens de rechter is het in het belang van het kind dat dat een prik krijgt. Daar is de moeder het niet mee eens. Haar dochtertje is in haar eerste twee jaar gewoon gezond geweest. Bovendien is ze inmiddels al te oud voor prikken die 1-jarigen krijgen. En dus ondernam ze geen actie.

Daarop stapte de vader opnieuw naar de rechter. Hij wilde eigenlijk dat zijn ex werd gedwongen om hun dochter te vaccineren. Misschien zou een dwangsom van 500 euro helpen voor iedere dag dat de vrouw niet meewerkte, opperde hij. Dat vond de rechter een stap te ver. Die vroeg zich ook af wat het exacte plan van de vader was om de misgelopen inentingen in te halen.

Prik moet

De afgelopen weken werd de zaak voor de derde keer bekeken, ditmaal door het gerechtshof in Den Bosch. Die prik moet er komen, zoveel is wel duidelijk. En de moeder zal dat voor haar rekening moeten nemen. De vader heeft alleen contact met zijn dochter in het bijzijn van een begeleider. Haar zelf laten vaccineren is dus geen optie. Maar volgens het hof moet het wel afgelopen zijn met het gekibbel.