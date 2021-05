Gert (van de Plus) wil zijn garage niet verkopen en dus wordt de nieuwe Jumbo eromheen gebouwd

Binnenkij­ken bij Brabantse villa van elf miljoen euro met ‘hoog James Bond-gehalte’

6 mei UDEN - Een van de grootste en meest prestigieuze villa’s van Brabant staat al even te koop, maar is nu ook van binnen te zien. Op de huizensite Funda staan de foto’s van de villa in Uden. De vraagprijs is nog steeds 11 miljoen euro.