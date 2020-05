Gert-Jan Theunisse woest op de Rabobank: ‘Ze jagen me het graf in’

De in Berghem geboren oud-wielrenner woont al bijna twintig jaar op het Spaanse eiland Mallorca. De 57-jarige Theunisse kampt met ernstige gezondheidsproblemen en heeft geen inkomsten meer. In 2014 besloot hij daarom al het geld dat hij nog over heeft van zijn profcarrière te beleggen in certificaten van de Rabobank. Op die manier zou hij tot 2035 verzekerd zijn van een maandelijkse uitkering van tweeduizend euro netto. ,,Dat is niet veel, maar in Spanje kun je daar van leven.”