Gers Pardoel heeft de zomer in zijn bol en Guus Meeuwis geeft een extra concert

Nieuwe single Gers Pardoel

Duncan naar Amsterdam

Duncan Laurence geeft woensdag 1 mei een concert in het Zonnehuis in Amsterdam. De Tilburgse songfestivaldeelnemer is ontzettend trots, zo laat hij op zijn Instagram-pagina aan zijn fans weten. Twee weken later, op donderdag 16 mei, staat Duncan met het nummer Arcade in de halve finale van het Eurovisiesongfestival.