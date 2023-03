Gerrit (73) en Urban (71) fotografeerden al 330 monumenten in Den Bosch, nog ruim 800 te gaan

Geen vuurkorf meer voor Helmonder (49) na brand in zijn tuin die hem tachtig uur taakstraf kan kosten

HELMOND - Expres was het niet gebeurd, maar de Helmonder die in zijn tuin een vuurkorf aanstak, had wel beter moeten opletten. Dan was de schutting niet in brand gevlogen. Zijn onvoorzichtigheid moet hem tachtig uur werkstraf opleveren, vindt de officier van justitie.