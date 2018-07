Gereedschapskist dicht, biertje open: bouwvak barst los

5 vragenEINDHOVEN - De 'bouwvak' barst vandaag in het zuiden officieel los. Het werk wordt neergelegd, de flessen bier kunnen open en de barbecue gaat op veel bouwplaatsen aan. Maar hoe zit het nou eigenlijk precies, met die bouwvakkers? Vijf vragen over het hoe en waarom van de bouwvakvakantie.

1. Wat is de bouwvak?

De bouwvakvakantie is een periode in het hoogseizoen, waarin de meeste (bouw)bedrijven dicht zijn. In 1929 werd dit 'recht op vakantie' voor het eerst opgenomen in de cao van de bouwsector. Werknemers kregen toen maar liefst drie dagen vrij. In 1965 werden dit vijftien werkdagen, oftewel drie weken. Officieel werd de bouwvak weer afgeschaft in 1981, maar veel bedrijven houden er nog aan vast. Werkgevers bepalen inmiddels zelf wanneer ze de werkzaamheden neerleggen, als richtlijn wordt de bouwvak nog vaak aangehouden.

2. Heeft iedereen tegelijk bouwvak?

Nee. Vroeger was die periode voor heel Nederland hetzelfde, maar tegenwoordig is er onderscheid tussen Noord, Midden en Zuid. Het zuiden is als eerste aan de beurt, gevolgd door het midden van het land (30 juli tot en met 17 augustus) en tenslotte het noorden van het land (6 augustus tot en met 24 augustus).

3. Stopt iedereen met werken tijdens de bouwvak?

Nee. De bouwvak is een richtlijn en niet iedereen hoeft zich daar dus aan te houden. Sommige projecten lopen door, als de klant dat wil. Scholen zijn daar een goed voorbeeld van. Die moeten toch open na de vakantie en dus wordt daar vaak doorgewerkt en wordt de vakantie op een later moment gepland. Maar ook de woningbouw moet in sommige gevallen gewoon doorgaan. Mensen moeten vaak toch op een bepaalde tijd hun woning in kunnen. Ook zzp'ers werken regelmatig door. Zij bepalen natuurlijk helemaal hun eigen agenda.

4. Is de bouwvak nog van deze tijd?

Dat is discutabel. Aangezien het al een tijdje niet meer dan een richtlijn is en lang niet alle bedrijven zich er nog aan houden. Bovendien gaan er steeds meer geluiden op van werknemers die zouden willen dat ze ook op andere momenten van het jaar vakantie op kunnen nemen. De drukte op de weg, de prijzen voor vakanties die stijgen in deze periode van het jaar en verbouwingen die vertraging oplopen. Het zijn zomaar wat argumenten die op verschillende forums voorbij komen om te stoppen met de bouwvak.



Daar tegenover zijn er ook veel zzp'ers die juist gebruikmaken van hun 'recht' op vakantie en dus het werk neerleggen op de geplande datum. Veel zzp'ers zijn natuurlijk ook afhankelijk van elkaar. Een aannemer kan geen huizen bouwen als de loodgieters of elektriciens met vakantie zijn, en andersom. Dan is het natuurlijk wel 'gemakkelijk' als iedereen in dezelfde periode werkt.

5. Hoe wordt de bouwvak gevierd?

Met barbecues en bier. Dat is een beknopte maar waarheidsgetrouwe samenvatting. Veel werkgevers organiseren zelf een barbecue op de bouwplaats. Dat gebeurt op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld rond het middaguur. Terrassen in de Brabantse dorpen en steden stromen daarna in de loop van de middag vol met mannen en vrouwen die samen met hun vrienden en familie vieren dat het gereedschap weer is neergelegd. En daarna gaan veel gezinnen op vakantie natuurlijk. Dat kan wel een nadeel zijn: de prijzen van vakanties stijgen hard rond deze periode.