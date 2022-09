Gerechtelijke dwaling Rosmalense flatmoord, ‘Meegetrokken in een onwaarschijnlijk verhaal over onrecht, onmacht en ongeloof’

Nieuwsover­zicht | Man houdt gezin wakker door aan te bellen en te schreeuwen - Gewond paard in sloot gevonden

Het was deze zondag kommer en kwel op veel plekken in Brabant. Zo kwam bij een 24-uurs Solexrace een 21-jarige om het leven, werd in Den Bosch een 52-jarige man doodgeschoten in zijn woning, raakte in Eindhoven een man gewond bij een steekincident en in Etten-Leur werd een bejaarde vrouw thuis gewelddadig overvallen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.

28 augustus