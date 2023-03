Gerard van Herpen (1927-2023) schreef vanuit zijn gevoel: ‘Van een achterafstraatje maakte hij iets moois’

Jubilerend Varendonck College was na de fusie niet direct één school: ‘Er zat een kanaal tussen’

ASTEN/SOMEREN - De fusie die in 1997 leidde tot het Varendonck College ging op de betrokken scholen aanvankelijk gepaard met gemengde gevoelens. „Ze hadden hun eigen type leerlingen en er zat een kanaal tussen.” Maar inmiddels is het een echte streekschool, ons kent ons. In april viert de school zijn 25-jarig jubileum.