Gepeste Mira siert nu de cover van Playboy

De twee jaren op het Dordtse Wellantcollege Mavo Stek waren voor Mira een ware beproeving. ,,Ik ben heel erg gepest. Was een hoer, een slet. Alleen maar omdat ik er altijd verzorgd uitzag, nette kleding droeg. ‘Die zal wel makkelijk zijn’, is dan het vooroordeel. Maar zelfs als ik een lelijk trainingspak droeg ging het pesten door. Heel hypocriet. En de school heeft er nooit iets aan gedaan.” Na twee jaar verhuist Mira naar het Willem de Zwijger College in haar woonplaats Papendrecht. ,,Ik ben daar nooit gepest. Het was er zo relaxed, kon helemaal mezelf zijn.”

De 18-jarige vertelt haar verhaal vanaf partyeiland Ibiza. Op de dag dat Playboy het septembernummer lanceert waarop ze als playmate van de maand de cover siert, komt ze met vrienden bij van weer een avond stappen. Ze viert er ook dit weekend nog vakantie, twee weken terug was ze voor een fotoshoot op het Spaanse eiland. ,,Zo gááf om in de Playboy te staan. Ben ontzettend trots op het resultaat. Net als mijn ouders en opa en oma. Ik zie het als een statement naar de pesters van vroeger. Een dikke middelvinger, haha.”

Mira Soeteman hoopt door te breken als model. Deze maand staat ze in de Playboy.

Begin dit jaar wordt de blondine benaderd door een fotograaf voor een proefshoot voor Playboy. Het resultaat van die sessie bevalt, want deze zomer poseert Mira voor het ‘echie’ naakt voor de lens. ,,Dat is natuurlijk best een beetje eng, zeker de eerste keer. Gelukkig klikte het heel goed met de fotograaf. De foto’s zijn gemaakt op een boot op de Loosdrechtse Plassen. We hadden die dag geluk met het weer. De meeste shoots van Playboy zijn binnen in een villa.”

Mira doet meer modellenwerk, maar qua inkomsten is dat voorlopig niet meer dan een heel leuke bijbaan. De Papendrechtse hoopt dat de blootreportage in het mannenblad, waar ook mooie interviews in staan, een opstap is naar meer. ,,Werk op de catwalk zit er voor mij niet in, daarvoor ben ik veel te klein. Ik zal het dus van ander werk moet hebben."

Haar geld verdient de tiener vooral als wimperstyliste. ,,Thuis bij mijn ouders heb ik een salon. Het gaat hartstikke goed.”

Bang voor de (negatieve) reacties, bijvoorbeeld op de soms genadeloze sociale media, is de vrijgezelle Mira niet echt. ,,Je houdt het wel in de gaten, maar ik kan me nu goed focussen.”