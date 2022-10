Gennep moet op zoek naar nieuwe ambtenarenbaas

Grote brand verwoest hal met fietsaccu’s en meubels, brandweer moest terugtrek­ken, mogelijk asbest vrijgeko­men

BEUGEN - Een uitslaande brand woedt zondagochtend in een bedrijfsverzamelhal in Beugen. Er was veel rook en er waren flinke knallen te horen. Het vuur is wat gaan liggen, maar rond het middaguur knappen nog steeds dakplaten. Zo’n zestig tot zeventig brandweerlieden zijn ingezet.

16 oktober