Gemertse varkenshouder hikt tegen verzet ‘eigen’ heemkundekring aan

In herinnering De bittere armoede wilde hij ontvluch­ten en dat is Jan Bolleboom (87) gelukt

WAALWIJK - Jan Bolleboom had een nauwe band met de horeca. Als hofmeester op een cruiseschip gewerkt, in Waalwijk een cafetaria gehad, in de Efteling in een poffertjeskraam gestaan. Hard gewerkt en zuinig geleefd. Hij overleed op 16 december 2022 op 87-jarige leeftijd.