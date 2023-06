Gemeenten worstelen met huisvesten asielzoekers in Peeldorpen: ‘Je doet het simpelweg nooit goed’

Duizend banen weg in Brabantse industrie, maar nog altijd groot personeels­te­kort

DEN BOSCH/TILBURG - In de industrie in Noordoost- en Midden-Brabant verdwijnen dit en volgend jaar duizend banen. De vele faillissementen in die sector in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn slechts een deel van de oorzaak: 1 op de 9 is een bedrijf dat ‘iets maakt’.