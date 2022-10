Gemeenten dreigen ‘afvalboete’ van 15 miljoen euro terug te moeten betalen aan Attero in Moerdijk

Nieuwsover­zicht | Verkeers­cha­os dreigt door scheur in riool - Drie reanima­ties bij hardloop­wed­strijd Breda

Drie deelnemers van de Bredase Singelloop zijn zondag onwel geworden. Zij moesten worden gereanimeerd. Een 50-jarige veroorzaker van een ongeval met zwaar letsel in Wernhout haalde in ,,als een kamikazepiloot.” En een breuk in het riool in Boxtel zorgt voor een paar dagen verkeerschaos. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag

