Gemeente stuurt medewerker stembureau weg na ‘grap’ over Forum en PVV

Een medewerkster van het Rotterdamse stembureau Argonautenweg is vandaag uit haar functie gezet na een post op sociale media. In een foto van zichzelf op Instagram liet ze weten alle stemmen op Geert Wilders en Thierry Baudet te zullen verscheuren. Volgens de vrouw was het als grap bedoeld. ,,Ik zag de ernst van de situatie niet in.’’

De gemeente Rotterdam deed dat wel en heeft de medewerker, die ook voor dinsdagmiddag stond ingepland, meteen de wacht aangezegd. ,,Het is kwalijk wat zij heeft gedaan. Dit is niet wat je als gemeente wilt uitstralen. Medewerkers van stembureaus dienen neutraal te zijn’’, zegt Paul Tissingh van de gemeente.

Volgens hem is het uitgesloten dat daadwerkelijk stemmen zouden kunnen worden verscheurd. ,,Er zijn veel stembureauleden die controleren. Er kan niet worden gesjoemeld. De neutraliteit wordt gegarandeerd.’’

Reacties

De gemeente houdt zelf nauwlettend sociale media in de gaten en kwam er volgens Tissingh zelf achter. Een stemmer die de gisteren geplaatste foto heeft rond zien gaan heeft een klacht ingediend bij het stembureau zelf. ,,Het gaat als een lopend vuurtje”, zegt de voorzitter van het stembureau. De klacht is door hem opgenomen in een zogeheten ‘proces verbaal’.

Quote Het was bedoeld als grap voor mijn vrienden. Heel dom van mezelf. Ik vind het heel erg allemaal Medewerkster stembureau

Forum voor Democratie verspreidde de foto van de medewerkster verder op sociale media. ‘Zo iemand moet dus geen stemmen tellen, gemeente Rotterdam’, staat daarbij. Het maakte een stroom aan reacties los. ,,We vinden het terecht dat de gemeente het stembureaulid in kwestie direct op non-actief heeft gesteld’’, aldus een woordvoerder van Forum voor Democratie. ,,Het is van belang dat gemeenten het eerlijke verloop van de verkiezingen waarborgen. Dat is het fundament van onze democratische rechtsstaat.’’

Agenten

Bij het stembureau zijn ondanks de vele reacties op sociale media geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Vanmiddag kwamen wel twee agenten poolshoogte nemen. ,,Uit voorzorg’’, aldus Tissingh.

Quote Als je in Schiphol het vliegtuig instapt en voor de grap zegt dat je een bom bij je hebt, ga je de cel in. Dat vind ik vergelijk­baar met wat hier gebeurt PVV-raadslid Maurice Meeuwissen

De vrouw die de ophef veroorzaakte, heeft vreselijke spijt. ,,Het was bedoeld als grap voor mijn vrienden. Heel dom van mezelf. Ik vind het heel erg allemaal.’’

Bom

PVV-leider Geert Wilders noemt op Twitter de post van het stembureaulid ‘ongelooflijk’. Partijgenoot en Rotterdams raadslid Maurice Meeuwissen is van plan vragen te stellen aan het Rotterdamse college. Hij vindt dat er harder moet worden opgetreden tegen de medewerkster van het stembureau. ,,Als je in Schiphol het vliegtuig instapt en voor de grap zegt dat je een bom bij je hebt, ga je de cel in. Dat vind ik vergelijkbaar met wat hier gebeurt.’’

Ook vraagt hij zich af of de verkiezingen wel eerlijk verlopen. ,,Deze vrouw kan wel zeggen dat het een grap is, maar hoeveel mensen zijn er nog meer die dit echt willen?’’

De gemeente is niet van plan verdere stappen te nemen tegen de medewerkster van het stembureau, ook al had ze in de ogen van Tissing ,,Ze heeft iets heel doms gedaan’’, zegt Tissingh. ,,Maar de maatregelen die we nemen moeten ook proportioneel zijn.’’

Terecht weggestuurd of moet een grap kunnen?

