Gemeente neemt kritiek op 'knaloranje joekels' terug: 'PostNL heeft wél zorgvuldig gehandeld'

(Update staat onderaan) 'Foeilelijk. Staat de welstandscommissie dit toe?!' Die reactie klonk gisteren, in vele vormen, op het nieuws over de 12 'knaloranje joekels' die PostNL in Tilburg heeft neergezet. Het antwoord: nee. Sterker nog: de gemeente is 'onaangenaam verrast'.

door Bas Vermeer

Korte samenvatting: in Tilburg komen 12 brief- en pakketautomaten te staan. Het gaat om knaloranje bakbeesten waar mensen 24 uur per dag hun pakjes op kunnen halen. Het gaat om een proef, sinds vorig jaar staan er ook 15 in Almere.

Welstand

De reacties gisteren? Overwegend positief ('handig'), al is er kritiek op het feit dat mensen in een rolstoel geen brief in de te hoge brievenbussen kunnen doen.

Ander puntje: de automaten zijn, eh, niet bepaald subtiel vormgegeven. Daarom was er nog een prangende vraag: wat vindt de welstandscommissie ervan? Dat is de commissie die na een vergunningsaanvraag kijkt of een nieuw gebouw, andere gevel of groot object eigenlijk wel in het Tilburgse straatbeeld past.

Overvallen

Even met de gemeente gebeld. Daar zijn ze 'not amused'. ,,We constateren dat de automaten zijn neergezet zonder dat PostNL daar een vergunning voor heeft", reageert een woordvoerder van de gemeente. ,,Die automaten stonden er ineens, wij zijn er ook door overvallen."

Bij de gemeente zijn ze van mening dat er een vergunning aangevraagd had moeten worden. Dan had welstand de plannen getoetst.

Of de automaten weg moeten, is nog niet bekend. ,,We zijn nu aan het kijken of onze mening klopt. Maar het is vervelend dat dit wordt geplaatst zonder overleg vooraf."

Of er voor de automaten in Almere destijds vergunningen nodig waren? Die vraag staat bij de gemeente Almere uit. Ook PostNL is om een reactie gevraagd. Updates volgen.

Update 13.25 uur:

En dan draait het verhaal opeens op zijn kop. De gemeente laat net weten een fout te hebben gemaakt. ,,Het klopt bij nader inzien niet dat we verrast werden door de komst van de automaten", aldus een woordvoerder. ,,Er is met PostNL overleg geweest over 'hoe, wat en wanneer'. We hebben ze destijds laten weten dat er voor de automaten geen vergunning nodig is."

Die uitkomsten van dát overleg en de afspraken kwamen bij de gemeente intern niet op de juiste plek terecht. ,,Onze miscommunicatie, daardoor ontstonden er twee visies op deze kwestie. Daar bieden we PostNL excuses voor aan, ze hebben zorgvuldig en te goeder trouw gehandeld."