Gemeente mag hamburgertent tegenover school straks verbieden: 'Jongeren niet steeds in verleiding brengen’

Scooterrij­der overge­bracht naar ziekenhuis na botsing met hardloop­ster

Bij een ongeval tussen een scooter en een hardloopster op de Looiseweg in Gennep is woensdagavond de bestuurder van de scooter gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De scooter, met daarop twee personen, kwam in botsing met een vrouw die aan het hardlopen was.

30 november