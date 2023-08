Gemeente Heusden na onderzoek bij vijf basisscholen: geen gevaar op ‘afbrokkelvloeren’

Van Champions League naar Helmond Sport, heimwee brengt Griek op De Braak: ‘Ze doen daar allemaal alsof ze wetenschap­pers zijn’

Een Griek met heimwee naar Nederland: ja, die bestaan. Phoebus Botos, roepnaam Giannis (spreek uit als Jannis), keert na een ongelukkige tijd bij FC Sheriff en AEK Athene bij Helmond Sport terug in de eerste divisie, daar waar hij ooit met Go Ahead Eagles in speelde.