Gemeente bevestigt wat iedereen al lijkt te weten: coronavaccin wordt in Oss opgeslagen

Boeren na protest bij Jumbo Breda: ‘Als we terugkomen gaan we helemaal niet meer weg’

14 december BREDA - Zwaaien naar een wachtende vrachtwagenchauffeur, knipperen met de lichten: even na 09.45 uur verlieten maandagochtend zo’n zeventig tractoren beetje bij beetje het Jumbo distributiecentrum aan het Iabc in Breda. Vanaf 03.45 uur blokkeerden ze in- en uitgang van het terrein voor toeleveranciers. Doel: de boeren willen een betere prijs voor hun producten.