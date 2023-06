Gemeente beperkt horeca Boothuys Valkenswaard: ‘Zo raak ik een deel van mijn klanten kwijt’

INTERVIEW Architect is trots op kastelen­pro­ject Haverleij: ‘Een nieuwe interpreta­tie van de geschiede­nis’

DEN BOSCH - Het laatste kasteel Oeverhuyze wordt gebouwd in de Haverleij. Het woeste plan van architect Sjoerd Soeters in de polder bij Den Bosch is daarmee afgerond. Of toch niet? ,,De eerste kasteelbewoners zijn nu senioren. Die willen kleiner wonen. Ik heb wel een idee.”