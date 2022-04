Gelooft er nog iemand in een moderne Maaslijn?

Deze Brabantse Peaky Blinders schamen zich nergens voor

TILBURG - Smokkelen, inbreken, handelen in drugs: het plakt allemaal aan de Tilburgse familie Verhagen. ‘Die van de Kwak’, zo staan ze bekend in de stad. Alex van Dongen beschrijft de geschiedenis van de ‘Tilburgse Peaky Blinders’. ,,Criminelen? De politici in Den Haag, dát zijn criminelen”, zegt de 76-jarige Janus Verhagen in het boek.

