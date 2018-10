Geliquideerde crimineel is Hamza Ziani (34), die ooit verdacht werd van ontvoering in Kaatsheuvel

De 34-jarige Hamza Ziani uit Utrecht is afgelopen weekeinde in Spanje vermoord. De man werd in Torremolinos in een restaurant door zijn hoofd geschoten. Verschillende Spaanse kranten en Nederlandse misdaadsites bevestigen de dood van Ziani. De crimineel werd in 2013 veroordeeld voor (en later vrijgesproken van) de ontvoering van een man, die hij vier dagen vasthield in Kaatsheuvel.

Het slachtoffer was rond 21.00 uur zaterdagavond in het gezelschap van een vrouw, toen hij werd beschoten door een gemaskerd persoon. De dader vuurde negen schoten af op Ziani, onder meer op zijn hoofd en bovenlichaam. Daarna vluchtte hij met tenminste één handlanger in een gereedstaande auto. De verdachten zijn tot op heden spoorloos. Ziani werd nog levend afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar stierf hij zondagnacht alsnog aan zijn verwondingen.

Liquidatie

Volgens de Spaanse politie is sprake van een liquidatie in de criminele wereld. Ziani was ook een bekende van de Spaanse politie. Een maand geleden werd hij nog gearresteerd, na het plaatsen van een bom in een prullenbak in het Spaanse Marbella. De politie vond een vuurwapen en explosieven bij hem. Maar na enkele weken werd hij op borgtocht vrijgelaten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van een 34-jarige man uit Utrecht in Spanje. ,,Wij hebben zijn familie geïnformeerd over de liquidatie.”

In 2013 kreeg Ziani in Nederland in eerste instantie een jarenlange celstraf opgelegd, voor ontvoering van een man uit Zeist in 2011. Het slachtoffer van de ontvoering wist na vier dagen te ontsnappen in Kaatsheuvel, waar hij opgesloten zat. Ziani kreeg voor zijn aandeel in deze ontvoering een celstraf van drie jaar opgelegd, maar werd later vrijgesproken.

