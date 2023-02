‘Geitenpaadje’ langs Dintherseweg moet looproute Fercheval naar Nistelrode veiliger maken

Aantal WW-uitkerin­gen daalt in alle Brabantse gemeenten, in Boekel met bijna de helft

TILBURG - In alle Brabantse gemeenten krijgen minder mensen een WW-uitkering dan vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het UWV. Vooral in Boekel en Waalre daalde het aantal werklozen met een uitkering. In Valkenswaard bleef die daling juist achter.