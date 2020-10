Gehoorapparaat verloren door je mondkapje? Je bent absoluut niet de enige. Zo los je het op!

Daarom bedacht de eigenaresse van cadeauwinkel Tiendas Diferentes in Helmond een oplossing. ,,Die werkt vooral goed bij handgemaakte mondkapjes. Vervang het elastiek in het tunneltje door lange veters, zodat deze achter het hoofd geknoopt kan worden en dus niet achter de oren.” Ook de eigenaars van de onderneming Zuss&Co in Klazienaveen kwamen met een dergelijke oplossing.

‘Zo'n ding is niet goedkoop’

Hendriks kwam op het idee via haar man. ,,Die draagt sinds kort een gehoorapparaat. Tegelijkertijd houden wij ons strikt aan de regels, dat vinden we belangrijk. En dus dragen we ook een mondkapje. Al snel merkten we dat het risico op kwijtraken van het gehoorapparaat erg groot is. Vervelend, want zo'n ding is niet goedkoop.”