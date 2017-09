Geheim van Helmondse railcam gaat verder dan 'spoorboombeuker'

Who the fuck is Enzo Knol? Dat dacht Mario Coolen toen hij hoorde dat zijn filmpje beter werd bekeken dan dat van de voor hem onbekende vlogger. Zijn video van de ‘spoorboombeuker’ haalde het achtuurjournaal van de NOS en tikte op internet al snel de grens van 100.000 views aan. Het was zijn camera die filmde hoe vorig weekend een dronken scooterrijder werd afgeleid door een mooie vrouw, tegen een spoorboom aanreed en snel moest opkrabbelen vanwege de naderende goederentrein.

Kijkersaantallen

Het leidde tot kijkersaantallen waar zijn live camerabeeld van de spoorwegovergang voor zijn huis in Mierlo-Hout alleen van kan dromen. Niet dat hij reden tot klagen heeft. Coolen wijst op zijn computerscherm: 51 mensen kijken live mee. Naar een spoorwegovergang. Waarom in godsnaam? „Het zijn treinspotters. Ze kijken naar de typenummers, welke lading de wagons bij hebben, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan.”

Zijn railcam (lees: spoorcamera) was in 2000 de eerste van het land. Nog steeds is het een van de weinige plekken waar 24/7 het spoor wordt gefilmd. En de enige mét geluid. En dat trekt dus treinliefhebbers. Het merendeel komt uit eigen land. En als Nederland op één oor ligt, wordt er gekeken vanuit landen als Amerika en Canada.

Yellow ribbon

Een van de meest fanatieke kijkers aan de andere kant van de oceaan was oud-buschauffeur Don Clark, getrouwd met een Nederlandse. De Canadees werd al snel een van de ‘moderators’ die de camera van afstand kon bewegen en de chat in de gaten hield. Na het nodige Skype-contact zagen hij en Coolen elkaar in 2009 ook in levende lijve, toen Clarks vrouw in Nederland op bezoek ging bij familie.

Volledig scherm Geel lint bij overweg Hoofdstraat in Helmond © FotoMeulenhof

Tijdens die ontmoeting toverde de Canadees opeens een geel lintje tevoorschijn dat hij aan het hek langs de spoorboom knoopte. „Je weet wel van dat nummer tie a yellow ribbon around the ole oak tree”, vertelt Coolen. De yellow ribbon wordt in Amerika en Canada vaak gebruikt als steunbetuiging aan de soldaten die strijden in de oorlog, als symbool dat er thuis op hen wordt gewacht. Coolen: „Als hij vanuit Canada keek, herinnerde het lintje hem eraan dat dit ook een beetje zijn thuis was.”

Elk jaar kreeg Coolen per post een nieuw geel lintje opgestuurd, elk jaar knoopte hij het trouw aan het hek. Tot drie maanden geleden. De Mierlo-Houtenaar kreeg vanuit Canada slecht nieuws: zijn vriend was overleden. Daarop pakte Coolen de envelop met daarin de laatste yellow ribbon. „Terwijl de familie meekeek, heb ik het lintje voor het laatste verwisseld.” Coolen slikt een keer. „Mooi, toch?”

Zelfdoding

Emotionele momenten waren er wel meer. Een van de consequenties van het 24/7 filmen van de spoorwegovergang is dat ook de dramatische kant van het leven soms op beeld wordt vastgelegd. Zo komt een vriend van zijn zoon om het leven op de spoorwegovergang. „Iedereen dacht aan zelfdoding”, vertelt Coolen. „Toen ik de beelden terugkeek, zag ik dat het noodlottig ongeluk was. Dat was, denk ik, belangrijk voor zijn familie. Het is natuurlijk een schrale troost, omdat zij nog altijd een geliefde zijn verloren. Maar het is op een bepaalde manier misschien ook een geruststelling.”

Ongelukken, zelfdodingen: ze komen sporadisch voorbij. Mensen die daarvoor afstemmen op zijn railcam noemt Coolen ‘rijp voor een gesprek met een welzijnswerker’. Bovendien wordt de camera op zulke momenten meteen weggedraaid of uitgezet, vertelt Coolen. „We willen voorkomen dat allerlei sensatiezoekers gaan kijken. Die hebben hier niks te zoeken.”

Bijzonder

Nee, zijn kanaal is het domein voor treinspotters. Al wordt ook Coolen af en toe verrast, deze week nog door een Britse dame. „Ze vertelde dat ze zo vaak naar het beeld keek dat ze zelfs heeft rondgekeken of hier geschikte huizen zijn waar ze na haar pensioen naartoe kan verhuizen”, vertelt Mario terwijl hij de mailwisseling erbij pakt. „Kijk, ze eindigt met thanks for sharing this little corner of every day beautiful life. Mooier had ik het niet kunnen zeggen. Voor sommige mensen is dit een venster naar het dagelijkse leven in een klein stukje Nederland. Gewoon, maar tegelijkertijd heel bijzonder.”

Treinspotter Pascal

„Een uurtje of zes”, antwoordt Pascal Esselink (46) op de vraag hoelang de livestream van het Mierlo-Houtse spoor bij hem dagelijks aanstaat. Om daar aan toe te voegen: „Ook vaak op de achtergrond, hoor. We worden weleens door een machinist getipt dat hij voorbijrijdt.” De treinliefhebber uit Twello zat net als vijftig anderen wel live te kijken toen ineens de spoorboombeuker voorbij kwam. Hij noemt het een mooie bijkomstigheid. Het is hem vooral om de treinen te doen. En dan zit je in Helmond volgens Esselink wel goed. „Door het grensverkeer met België en Duitsland zie je hier veel verschillende locomotieven en wagonladingen.”