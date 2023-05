Geffen heeft met Emiel van Amstel een nieuwe ‘burgerkoning’

Aanklager van OM bij actie van Extinction Rebellion: ‘Ik ben ook een mens met een mening’

DEN BOSCH/DEN HAAG - Winfried Korver, advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie in Den Bosch, was zaterdag als sympathisant van Extinction Rebellion aanwezig bij hun protest in Den Haag. Opmerkelijk, omdat juist via het OM de politie op de demonstranten is afgestuurd. ,,Ik steun ze, want de politiek doet helemaal niks aan het klimaatprobleem.”