Geen witte, maar wel een vrij zonnige Tweede Kerstdag in Brabant

Het is wel fris. In veel delen van Brabant heeft het in de nacht na Eerste Kerstdag licht gevroren. Wie vroeg de weg op moet, kan daarom het beste een paar minuutjes inplannen om de ruiten te krabben.

Waar de dag in andere delen van het land nog bewolkt begint, krijgen we volgens Weerplaza in Brabant een vrij zonnige ochtend. We hebben mogelijk wel last van een beetje mist. In de loop van de dag zien we de zon steeds meer, voorziet weerman Raymond Klaassen. Warm wordt het niet: maximaal een graad of vijf.