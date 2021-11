Geen warm welkom voor de Sint: wisselvallig weekend voor de deur

Video Ondanks corona groots 11/11 in Den Bosch: 'Waarom zou een volle Arena en kerk kunnen en dit niet?'

Een groot feest vandaag in Den Bosch, want de 11/11 moet gevierd worden. Ondanks corona waren er toch 25.000 man in het centrum te vinden. Zijn dat er dat dan niet te veel? ‘Waarom zou een volle Arena, Kuip en kerk in Urk kunnen en ons feestje, de 11e van de 11e, niet?,’ vraagt een feestganger zich af.

11 november